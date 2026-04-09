Erzurumspor tek attı: Farkı açtı

1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olan Erzurumspor FK, rakibini tek golle yendi ve en yakın rakiplerinin puan kaybettiği haftada farkı açtı.

1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, 34. hafta maçında İstanbulspor'a konuk oldu.
Erzurumspor FK, rakibini 1-0'lık skorla yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü 84. dakikada Sylla kaydetti.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Bu sonuçla Erzurumspor FK, puanını 75 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Amedspor'un 1-1 berabere kaldığı haftada en yakın rakibi Amedspor ile puan farkını 4'e yükseltti.
İstanbulspor ise 40 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

İSTANBULSPOR SİVAS DEPLASMANINA GİDECEK

Ligin 35. haftasında İstanbulspor 13 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Maç saat 16.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR BOLUSPOR'U KONUK EDECEK

Erzurumspor FK ise 13 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de sahasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

