Serhat Sütlü itiraf etti ama "Görevimin başındayım" dedi
Yayınlanma:
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi" dedi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini söyledi. Sütlü, yönetimin isteği ile görevine devam ettiğini de belirtti.

Sütlü, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi.

"YÖNETİME TESLİM ETTİM"

Sakaryaspor'un içinde bulunduğu kongre sureci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimimizin önünü açmak adına 12 Ekim tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi de kamuoyunun bilgisine sunarım.

22 günde Serhat Sütlü'nün görevine son verildi22 günde Serhat Sütlü'nün görevine son verildi

Ben Sakarya'da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

