Sergen Yalçın'ın yerine gelip Rafa Silva'yı oynatacak ismi açıkladı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın döneminde kadroya giremeyen Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve başlamasıyla birlikte ortaya çıkan Rafa Silva krizi sürüyor.

Rafa Silva önce ayrılmak istemiş, bu kabul edilmeyince sakatlığını öne sürerek antrenmanlara katılmamıştı.

Rafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladıRafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladı

Daha sonra antrenmanlara çıkmasına rağmen bu kez de Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştı.

"FİLMİN SONUNDA GİDERSİN"

Yorumcu Ümit Özat, Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Özat, şunları söyledi:

"Rafa'yı ateşe atıyorsun. Ateşe değil, haddâneye at. Haddâneye yani, teşbihte hata olmaz o şeye at.

Ama bak, böyle Rafa'yla konuştun, hocalar konuştu, hazır olmadığını söyledi falan filan diyorsun ya, bu iş yılan hikayesine dönüyor. Filmin sonunda gidersin, ben sana söyleyeyim, Şenol Güneş gelir, onu oynatır, sen de Rafa'yı oynatamadı olursun. İsteme abi, sokma, tesise sokma Rafa'yı ya.

2024/11/08/hbbjk.jpgNeyin kavgasını veriyorsun? Bak, Sergen Hocam, canım abim, canım hocam, seninle onun hikayesi yılanla sütçü hikayesine dönmüş. Ondaki bu kuyruk acısı, sendeki bu evlat acısı mı ya da sendeki bu kuyruk acısı, ondaki bu evlat acısı olduğu sürece siz dost olamazsınız. Gönder baba onu, gönder.

Sokma, Ümraniye'ye değil, orada AVM var tam tesisin karşısında, Ümraniye'nin sınırlarına sokma onu. Ne Fulya'ya sokması ya? Bak ben sana söyleyeyim şimdi, reklama mı giriyor? Orada iki tane AVM var, oradan tak tak tak, benim eve yakın, tamam mı? AVM'lerde bile dolaştırma. Bırak Fulya'ya tesislere sokmayı, orada Karadeniz Pidecileri var, oralara bile sokma. Güzel Trabzon park var, içinde güzel restoranlar var, oralara bile sokma. Bırak tesislere sokmayı abi."

