Rafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladı
Yayınlanma:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva ile ilgili Trabzonspor maçından önce açıklama yapmıştı. Rafa Silva'nın Sergen Yalçın'ı yalanladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta ayrılmak istediğini ve sakatlığını öne sürerek bir süre antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, daha sonra takıma dönmüştü.

Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Portekizli futbolcunun Trabzonspor maçının kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılmıştı.

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroya Rafa Silva yine alınmamış ve Trabzon'a götürülmemişti.

Sergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattıSergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattı

Sergen Yalçın, Trabzon'daki maçtan önce Rafa Silva ile ilgili bir soruya "Rafa'yla hafta içi hocalar konuştu. Oyuncu hazır olmadığını ve kadroya girmek istemediğini iletti. Biz de kadroya almadık. Oyuncu hazırım derse, ofansif anlamda eksiklerimiz var, alırız kadroya benim için problem yok" karşılığını vermişti.

"RAFA SİLVA BÖYLE SÖYLEMEDİ"

Portekiz'in A Bola gazetesindeki bir haberde ise Rafa Silva'nın böyle bir şey söylemediği iddia edildi.

Rafa Silva'ya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde "Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.

2024/11/08/hbbjk.jpgRafa Silva'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

