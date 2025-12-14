Sergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattı

Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın durumu değerlendiren Yalçın, “Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız.” diyerek maçın şifresini verdi.

"BAKALIM İNŞALLAH"

Yalçın, kadro tercihlerine dair de bilgi vererek, “Emirhan’ı oynatıyoruz, daha farklı bir format” dedi ve “Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur” ifadelerini kullandı.

RAFA SILVA DEFTERİNİ KAPATTI

Rafa Silva bilmecesinde de Sergen Yalçın son noktayı koydu ve Rafa Silva defterini kapattı. Portekizli yıldızın durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi.

"PROBLEM YOK"

Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok" sözleriyle Rafa Silva konusunu kapattı.