Sergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattı

Sergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattı
Yayınlanma:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi takımın durumunu değerlendirirken Rafa Silva konusunda son noktayı koydu!

Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın durumu değerlendiren Yalçın, “Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız.” diyerek maçın şifresini verdi.

"BAKALIM İNŞALLAH"

Yalçın, kadro tercihlerine dair de bilgi vererek, “Emirhan’ı oynatıyoruz, daha farklı bir format” dedi ve “Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur” ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

RAFA SILVA DEFTERİNİ KAPATTI

Rafa Silva bilmecesinde de Sergen Yalçın son noktayı koydu ve Rafa Silva defterini kapattı. Portekizli yıldızın durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi.

2025/12/06/rafasilva.jpg

"PROBLEM YOK"

Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok" sözleriyle Rafa Silva konusunu kapattı.

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
Spor
Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı
Ali Şansalan'a sert sözler: Trabzonspor'u engelliyorlar Beşiktaş 2. olsaydı ona yaparlardı
Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı
Galatasaray derbide Beşiktaş'a şans tanımadı
Derbide kırmızı kart isyanı
Derbide kırmızı kart isyanı