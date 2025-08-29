Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu: Efsane isim de yanında

Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu: Efsane isim de yanında
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Sergen Yalçın olduğu belirtildi. Yalçın'ın yardımcıları arasında efsane futbolcu da var.

Beşiktaş'ta Lausenne yenilgisi sonrası görevden alınan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ın göreve başlayacağı belirtildi.

Siyah beyazlı kulüpten dün gece yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Bu açıklamanın ardından gece yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'la 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Sergen Yalçın'ın yardımcılarının da belli olduğu öğrenildi. Yardımcıları arasında siyah beyazlı formayla efsaneleşen Atiba Hutchinson'un da yer aldığı, ayrıca Olcay Şahan'ın da ekipte olacağı ifade edildi.

Diğer yardımcıların ise Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü olarak belirlendiği, atletik performans alanında ise Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'un kadroda yer alacağı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

