Sergen Yalçın'ın galibiyetten eden hatasını açıkladı: Paramparça ederdi
Galatasaray - Beşiktaş derbisi için konuşan Mehmet Demirkol, Sergen Yalçın'ı eleştirdi.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibine karşı sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

“PARAMPARÇA EDERDİ”

Derbiye dair değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın için konuştu.

Mehmet Demirkol’un konuşması şu şekilde:

Bir hata yapıyorsun bitiyor iş. Hata da öyle herhangi bir hata değil. Top sürekli Mert'e geliyor. Mert sakin kalması gerekirken sinirleniyor sinirleniyor sinirleniyor. Karşı taraf sakin, sen öndesin rakip eksik ama sen sinirleniyorsun. Mert'in attığı pas yanlış ayağa... Ndidi'nin doğru ayağına atmıyor. Ndidi tamam kötü kontrol etti de kolay kontrol edilebilecek bir top değil ki o... Soluna atıyor topu, Ndidi de kontrol edemiyor. Torreira'da bunları iyi bilen bir oyuncu. Esas soru o pozisyonda Orkun daha uygun değil mi? Sağ kanattaki Gökhan'a atabilirdi. Bu bir hata ama sadece Ndidi'ye yazabileceğimiz bir hata değil. Galatasaray eksik kalmasına rağmen önde basıyor. Bunu nasıl aşabilirsin; hızlı oyuncularına uzun top atarsın ya da Cherny'i içe çekip Cengiz'i kanada atarsın. Eğer Sergen Yalçın bu maçın yorumcusu olsaydı bu taktiği uygulayan Beşiktaş teknik direktörünü paramparça ederdi. Ben eminim Sergen Yalçın maçı bir kez daha izlediğinde maç sonu söylediklerinin tersi şeyler söyler.

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın iddiası

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

