Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 3-2’lik skorla mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça çok iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 5’te El Bilal Toure ve 22’de Emirhan Topçu’nun attığı gollerle öne geçti.

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART

Ancak 26. dakikada gelen VAR uyarısıyla önce Orkun Kökçü’nün ardından da pozisyona itiraz eden Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesi maçın kaderini değiştirdi.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

10 kişi kalan rakibine karşı kendine gelen Fenerbahçe, 32’de İsmail Yüksek, 45+3’te Marco Asensio ve 83’te Jhon Duran’ın golleriyle galip geldi.

Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesi Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekerken ilginç bir kayıt sosyal medyada gündem oldu.

Erman Toroğlu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı

SERGEN YALÇIN'IN "10 KİŞİ KALAN TAKIM NASIL OYNAR" KONUŞMASI OLAY OLDU

Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönemde “10 kişi kalan takım nasıl oynar, nasıl pozisyon almalı” diyerek kendi planlarını anlattığı defalarca paylaşıldı. Videoyu paylaşan taraftarlar, Sergen Yalçın’ı eleştirdi.

İŞTE O VİDEO