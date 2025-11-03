Erman Toroğlu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE GERİDEN GELİP KAZANDI
Siyah-beyazlılar karşısında geriye düşen Fenerbahçe, rakibinin kırmızı kart görmesiyle birlikte sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip 5’te El Bilal Toure ve 22’de Emirhan Topçu’nun golleriyle öne geçti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 32’de İsmail Yüksek, 45+3’te Marco Asensio ve 83’te Jhon Duran kaydetti.
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın, 26. dakikada kırmızı kart gördü.
“PENALTI OLMALIYDI”
Karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonları Ekol TV'de değerlendiren Erman Toroğlu, Fenerbahçe’ye verilmeyen penaltıyı açıkladı.
45+1’de Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyona dair konuşan Erman Toroğlu, “Kerem’in vuruşunu engelliyor, penaltı olmalıydı” sözlerini sarf etti.