Erman Toroğlu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı
Yayınlanma:
Erman Toroğlu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE GERİDEN GELİP KAZANDI

Siyah-beyazlılar karşısında geriye düşen Fenerbahçe, rakibinin kırmızı kart görmesiyle birlikte sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Ev sahibi ekip 5’te El Bilal Toure ve 22’de Emirhan Topçu’nun golleriyle öne geçti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 32’de İsmail Yüksek, 45+3’te Marco Asensio ve 83’te Jhon Duran kaydetti.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın, 26. dakikada kırmızı kart gördü.

cdc190f9ermaneksme1.jpeg

“PENALTI OLMALIYDI”

Karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonları Ekol TV'de değerlendiren Erman Toroğlu, Fenerbahçe’ye verilmeyen penaltıyı açıkladı.

45+1’de Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyona dair konuşan Erman Toroğlu, “Kerem’in vuruşunu engelliyor, penaltı olmalıydı” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
