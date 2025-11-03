Beşiktaş'ta ayrılık KAP'a bildirildi

Süper Lig’de son olarak Fenerbahçe’yi konuk eden Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı.

SEÇİL AYGÜL İLE AYRILIK RESMİLEŞTİ

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil AYGÜL ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın AYGÜL'e şirketimize katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

YERİNE KİM GELECEK?

Seçil Aygül’ün yerine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. Beşiktaş’ın resmi açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.