Beşiktaş'ta ayrılık KAP'a bildirildi

Beşiktaş'ta ayrılık KAP'a bildirildi
Yayınlanma:
Beşiktaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig’de son olarak Fenerbahçe’yi konuk eden Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı.

SEÇİL AYGÜL İLE AYRILIK RESMİLEŞTİ

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdıGalatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdı

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil AYGÜL ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın AYGÜL'e şirketimize katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

1779698-jpg.webp

YERİNE KİM GELECEK?

Seçil Aygül’ün yerine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. Beşiktaş’ın resmi açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Erman Toroğlu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı
Erman Toroğlu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı
Galatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdı
Galatasaray'da Icardi rahatsızlığı: O iki cümle yönetimi çok kızdırdı