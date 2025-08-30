Sergen Yalçın'a gelir gelmez kötü haber: Maça çıkamayacak

Sergen Yalçın'a gelir gelmez kötü haber: Maça çıkamayacak
Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı.

Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın'a gün bitmeden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Gabriel Paulista'nın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan sakatlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

İLK RAKİP ALANYASPOR

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. 31 Ağustos Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

