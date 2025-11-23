Sergen Yalçın oyuncularına çok kızdı: Belimizi büktü

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonu yaptığı açıklamada oyuncularının bireysel hatalarına tepki gösterdi.

Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1’lik skorla berabere kaldı.

Öne geçtiği maçta 1 puana razı gelen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

“KENDİ KENDİMİZE GOL ATTIK”

Maça dair değerlendirme yapan Sergen Yalçın, "Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz” dedi.

“OLMAYINCA OLMUYOR”

Üzgün olduklarını belirten Sergen Yalçın, "Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor" ifadelerini kullandı.

“BİREYSEL HATALAR BELİMİZİ BÜKTÜ”

Bireysel hatalara kızan Sergen Yalçın, "Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor" sözlerini sarf etti.

