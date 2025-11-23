Beşiktaş'ta taraftarlar dayanamadı: Maç sonu olay tepki

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede öne geçen siyah-beyazlılar rakibiyle, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Beşiktaş, Cengiz Ünder’in penaltıdan attığı golle öne geçti. Samsunspor’un cevabı ise 66. dakikada Cherif Ndiaye’den geldi.

SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Siyah-beyazlılarda taraftarlar, kalelerinde gördükleri golün ardından çileden çıktı. Tribünlerdeki binlerce taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Sergen Yalçın aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlar

İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Yapılan tezahüratlarda ikiliyi istifaya çağırdılar. Taraftarlar ayrıca “Sergen pabucu yarım çık dışarıya oynayalım” tezahüratı da yaptı.

LİGDE 7. SIRADALAR

13 haftada 21 puan toplamayı başaran Beşiktaş, ligde 7. sırada yer alıyor.