Beşiktaş'ta taraftarlar dayanamadı: Maç sonu olay tepki

Beşiktaş'ta taraftarlar dayanamadı: Maç sonu olay tepki
Yayınlanma:
Samsunspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'yı istifaya davet etti.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede öne geçen siyah-beyazlılar rakibiyle, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Beşiktaş, Cengiz Ünder’in penaltıdan attığı golle öne geçti. Samsunspor’un cevabı ise 66. dakikada Cherif Ndiaye’den geldi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Siyah-beyazlılarda taraftarlar, kalelerinde gördükleri golün ardından çileden çıktı. Tribünlerdeki binlerce taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Sergen Yalçın aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlarBeşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlar

İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Yapılan tezahüratlarda ikiliyi istifaya çağırdılar. Taraftarlar ayrıca “Sergen pabucu yarım çık dışarıya oynayalım” tezahüratı da yaptı.

LİGDE 7. SIRADALAR

13 haftada 21 puan toplamayı başaran Beşiktaş, ligde 7. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı