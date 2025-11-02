Sergen Yalçın derbi öncesi açıkladı: İlk defa oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, derbi hazırlıkları ve kadro tercihi için konuştu.

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

“İKİ FARKLI PLANIMIZ VAR”

İlk defa tam kadro çalışabildiklerini vurgulayan Sergen Yalçın, "Maça gelince, ilk defa bu hafta tam kadro çalıştık Rafa'nın da katılmasıyla. 3-4 gün tam kadro çalıştık. Oyun planı üzerine çalıştık. İki farklı planımız var. Birisi çıkan kadro, diğeri de diğer plan. Böyle başlamayı uygun gördüm. Arkada Paulista ile başlıyoruz. Bu tür maçları çok oynamış bir oyuncu. Sakatlıktan sonra toparlandı. İyi hazırlandık. İyi antrenmanlar yaptık. İnşallah oyunun sonucuna yansır” sözlerini sarf etti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

“BÖYLE BAŞLAMAYI UYGUN GÖRDÜK”

El Bilal Toure tercihi için ise Sergen Yalçın, "Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

