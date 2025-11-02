Beşiktaş derbisi öncesi Tedesco neden ters köşe yaptığını açıkladı

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi kameralar karşısına geçen Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

“LEVEN PROFİL OLARAK DAHA ÇOK UYUYOR”

Kadro tercihi için konuşan Tedesco, "Archie ve Levent... İkisi de iyi oyuncu. Levent bu akşam yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak. Maç içinde de 5 değişiklik hakkımız var. Hem Archie hem Levent iyi form durumunda. Bunlar lüks problemler” dedi.

“SABIRSIZLANIYORUM”

İtalyan teknik adam ilk derbisi için ise "Ben hep özgüvenliyim. İlk geldiğim günden beri... Takımın özgüvenli olması daha önemli. Son 6 maçta 5 kez kazandık. Takım da özgüvenli. Zor maçlar oynadık. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbisi olacak. Sabırsızlanıyorum” sözlerini sarf etti.