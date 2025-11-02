Galatasaray için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olay iddia

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax’a konuk olacak Galatasaray’da hazırlıklar başladı. Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyetler sayesinde Play-off şansını artıran temsilcimiz için sürpriz bir analiz geldi.

PLAY-OFF TURUNA YÜKSELME ŞANSI YÜZDE 78

Veri analiz firması Football Meets Data’nın UEFA Şampiyonlar Ligi için yaptığı analiz sonucunda Galatasaray’ın Play-off turuna yükselme şansı yüzde 78 olarak kaydedildi.

Football Meets Data, Play-off turuna yükselme şansı en yüksek olan takımların ise yüzde 79’la Sporting, Atletico Madrid ve Napoli olarak gösterdi.

FİKSTÜR

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax, US Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

AJAX – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

5 Kasım Çarşamba günü Hollanda’da oynanacak olan Ajax karşılaşması TSİ 23.00’te başlayacak.