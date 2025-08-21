Serdar Dursun veda etti

Serdar Dursun veda etti
Yayınlanma:
Persepolis ile olan sözleşmesini fesheden Serdar Dursun, veda mesajı paylaştı.

İran ekibi Persepolis forması giyen Serdar Dursun, kulübü ile olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan milli futbolcu, "Bu büyük kulübün formasını giymek ve sizin gibi tutkulu taraftarların önünde sahaya çıkmak, kariyerimin özel anılarından biri oldu.

İran'a ve Perspolis'e ilk adım attığım andan itibaren bana gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ayrılmak kolay değil, ancak burada yaşadığım güzel anılar, kalbimde daima özel bir yerde kalacak. İran halkına da ayrıca teşekkür ediyorum; samimiyetiniz ve misafirperverliğiniz unutulmazdı.

Perspolis'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Perspolis taraftarına sonsuz teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

250 BİN DOLAR'A FESHETTİ

İran medyasında çıkan haberlere göre; Serdar Dursun, Persepolis ile olan sözleşmesini 250 bin dolar karşılığında feshetti.

33 yaşındaki futbolcunun sıradaki durağının Türkiye olması bekleniyor.

Persepolis ile 15 maça çıkan Serdar Dursun, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

