Serdal Adalı'dan flaş karar: Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Beşiktaş'ta 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından eleştiriler sürerken, başkan Serdal Adalı'dan flaş bir karar geldi.

Siyah beyazlı takım ezeli rakibi karşısında 2-0 öne geçmişti.

Ancak Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesi maçın gidişatını değiştirdi. Ardından teknik direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü. Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynadığı maçı 3-2 kaybetti.

Bu yenilginin ardından daha şimdiden zirve yarışından çok uzakta kalan siyah beyazlı takımda eleştiriler üst üste gelirken, başkan Serdal Adalı dikkat çeken bir karar aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Serdal Adalı yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kulüp binasında yapılacak toplantının saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

Orkun Kökçü: Hakkınızı helal edinOrkun Kökçü: Hakkınızı helal edin

Toplantıda takımın durumu masaya yatırılacak. Ayrıca Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün durumlarının da gündeme getirilmesi bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe maçından sonra başkan Serdal Adalı ve takım arkadaşlarından özür dilediği bildirilmişti.

Ayrıca takım kaptanlığı konusunun da gündemin maddelerinden biri olabileceği belirtiliyor.

