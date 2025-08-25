Serdal Adalı teklifi anında reddetti

Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, genç futbolcu Kenny Arroyo için yapılan 7.5 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.

arroyo.webp

KENY ARROYO İÇİN 7.5 MİLYONLUK TEKLİF

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7.5 milyon Euro teklif etti.

SERDAL ADALI REDDETTİ

Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

DEVRE ARASINDA TRANSFER EDİLDİ

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Şubat 2025'te kadrosuna kattı.

Geçen sezon Beşiktaş ile 12 maça çıkan Arroyo, 2 maçta ilk 11'de forma giydi ve 2 gol atmayı başardı.

Bu sezon 2 maçta sahaya çıkan Ekvadorlu futbolcu, gol veya asist katkısı veremedi.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

