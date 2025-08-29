Serdal Adalı görüşecek: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor

Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne karşısında alınan yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

Yönetim gece yarısı bir açıklama yaparak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildiğini duyurdu.

2 gün önce Solskjaer'den memnun olduklarını söyleyen başkan Serdal Adalı, 2 gün sonra ise Norveçli teknik adamla yolları ayırdı.

SOLSKJAER NE DEDİ?

Solskjaer ise maçtan sonra şunları söyledi:

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var."

YÖNETİMİN AÇIKLAMASI

Solskjaer'in bu sözlerinden bir kaç sonra ise yönetimden ayrılık açıklaması geldi. Açıklama şöyle:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir."

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör için ilk adayının Sergen Yalçın olduğu belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşecek. Sergen Yalçın da Beşiktaş'a dönmek için istekli. Beşiktaş'ın teknik direktör listesinin başında Sergen Yalçın yer alıyor" dedi.

Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'la bugün bir araya gelmesi bekleniyor.