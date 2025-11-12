Serdal Adalı dayanamadı: Patladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada kulübün iki oyuncusu Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında ortaya atılan bahis iddialarına değindi.

Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcuların tedbirinin kaldırılmasının ardından konuşan Adalı, sürecin yanlış yürütüldüğünü savundu.

DAYANAMADI! PATLADI

Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek görüşme yaptığını belirterek, “Uygulanan yol doğru değil. Dayanıksız iddialarla oyuncular mağdur ediliyor. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan iki isim var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış görünüyor ama hesaplar sahte. Ve bu iki isim Beşiktaşlı” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı TFF'ye sert sözlerle yüklendi

Başkan Adalı, konunun savcılığa taşındığını da hatırlatarak, “Savcılık çok hızlı aksiyon aldı. Umarım kısa sürede bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı kesinleşir” dedi.