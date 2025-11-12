Serdal Adalı dayanamadı: Patladı

Serdal Adalı dayanamadı: Patladı
Yayınlanma:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun bahis iddialarıyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Adalı, sahte hesapların oyuncuları mağdur ettiğini söyledi ve adeta ateş püskürdü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada kulübün iki oyuncusu Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında ortaya atılan bahis iddialarına değindi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcuların tedbirinin kaldırılmasının ardından konuşan Adalı, sürecin yanlış yürütüldüğünü savundu.

DAYANAMADI! PATLADI

Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek görüşme yaptığını belirterek, “Uygulanan yol doğru değil. Dayanıksız iddialarla oyuncular mağdur ediliyor. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan iki isim var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış görünüyor ama hesaplar sahte. Ve bu iki isim Beşiktaşlı” ifadelerini kullandı.

2023/11/29/serdal-adali-1.jpg
Serdal Adalı TFF'ye sert sözlerle yüklendi

Başkan Adalı, konunun savcılığa taşındığını da hatırlatarak, “Savcılık çok hızlı aksiyon aldı. Umarım kısa sürede bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı kesinleşir” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Spor
Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi tartışması: Dursun Özbek dayanamadı
Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi tartışması: Dursun Özbek dayanamadı
Fenerbahçe 2-0 kazandı
Fenerbahçe 2-0 kazandı