Savic'ten hakem tepkisi: Ligin seviyesinin altında

Trabzonspor’un başarılı savunmacısı Stefan Savic, Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid’de edindiği deneyimlerden, Trabzonspor’u 'Atletico’ya yakın' bulmasına kadar birçok konuda Trabzonspor Dergisi’ne konuştu.

Tecrübeli stoper; hakem–VAR yönetimlerine yönelik eleştirilerinden, mücadele felsefesine, 15 numaranın hikayesine kadar samimi değerlendirmeler yaptı. Uzun yıllar üst seviyede futbol oynadığını belirten Savic, Trabzonspor’un kendisine Atletico Madrid’i hatırlattığını söyledi.

Savic, “Oynadığım kulüpleri değerlendirdiğimde Trabzonspor'u kafamda Atletico Madrid'e daha yakın bir kulüp gibi görüyorum. Gerek tarihi ve gerek başarıları açısından bu iki kulüp arasında büyük benzerlikler var. Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi bu aslında. Çünkü İspanya'da olduğum dönemde Real Madrid ve Barcelona gibi önemli kulüplere karşı mücadele eden ve birçok başarılar kazanan takımın bir parçasıydım.

Burada da Trabzonspor, tarih boyunca İstanbul’un büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı Anadolu’nun temsilcisi olarak mücadele etmiş ve bu rekabetten şampiyonluklar çıkarmış bir kulüp. Trabzonspor’un Atletico Madrid ile benzer bir ruh taşıdığını düşünüyorum” dedi.

‘PİŞMANLIĞIM YOK, HER HATA ÖĞRETİ’

Kariyerinde geriye dönüp baktığında hiçbir pişmanlığı olmadığını dile getiren Savic, “Yaptıklarımın hiçbirinden, yaşadıklarımdan, hayatımda başıma gelen hiçbir şeyden pişman değilim. Her hata bir öğretidir aslında. Her hatanızdan yeni bir şey öğrenirsiniz. Ben de yaptığım hatalardan öğrendim. Hatalar yaptığım, yanlışlar yaptığım dönemler oldu ama hepsinden dersler çıkardım. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki olmuş diye düşünüyorum” diye konuştu.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Türk futbolunda hakem yönetimlerini eleştiren Savic, “Bütün maçlarda hatalar yaşanabiliyor. Hakemler de hata yapabilirler ve bu oyunun bir parçası. Ancak 2025 yılına geldiğimiz, hakemlerin yardım alabileceği VAR gibi birçok yardımcı unsurun bulunduğu bu dönemde hakemin bu denli hatalar yapabilmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık bir yerden sonra adalet anlayışınıza da zarar vermeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖYLE BİR GOLÜN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Savic Fenerbahçe maçında gösterdiği tepkiye ilişkin “Taşıdığınız formayı temsil edebilmek, ona zarar gelmesini engellemek adına doğal olarak tepki vermeye başlıyorsunuz. Mesela Fenerbahçe ile oynadığımız maçta bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu’nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Böyle bir faul kararı dünya tarihinde olmamıştır. Çünkü yıllardır bir maç oynuyoruz, yıllardır temaslarda bulunuyoruz.

Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil. O nedenle maçın hakeminin artık adalet anlayışından uzak kararlar almaya başladığına inandığım için ona tepki verme gereği hissettim. Artık 2025 yılındayız. Beni kızdıran şey zaten bu, VAR gibi, gelişmiş kameralar gibi birçok destek unsuru varken böyle bir hatayı yapmanız mümkün değil. Böylece bir yerden sonra hakemin adalet duygusundan çıktığını düşünüyorsunuz” dedi.

‘HAKEM KARARLARI LİGİN SEVİYESİNİN ALTINDA’

Türk futboluna dair görüşlerini de aktaran Savic büyük yatırımlar yapıldığını dile getirerek, “Harcanan paralar, yapılan stadyumlar, inanılmaz isimler geliyor, inanılmaz şeyler yapılıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ama bazı maçlarda hakem yönetimlerinin ligin seviyesinde olmadığını net şekilde söyleyebilirim. Bizim isteğimiz ister Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadında olsun, rakip kim olursa olsun hakemlerin adalet dağıtmaları, adaletli davranmaları. Bunu görmeyince de tepki oluyor zaten. Sonuç olarak bazı hakem kararlarının, ligin seviyesinin altında olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

‘BENİM OLANI KİMSEYE DOKUNDURTMAM’

Mücadeleci yapısının hayat felsefesiyle örtüştüğünü vurgulayan Savic, “Ben içinde bulunduğum camia, giydiğim forma ve içinde bulunduğum insanları her koşulda savunma, her zaman onlara yardım etme çabasında olan biriyim. Karadağ'da doğduğum aile küçük bir aile. İçinde, aile değerlerini taşıyan insanların olduğu bir aile. Orada başlayıp her zaman ailemizin içindeki insanları, çevremizdeki insanları korumak üzerine bir hayat geliştirdik.

Ben de benim olan bir şey için, yanımda olanlar için ve mücadele ettiğim şeyler uğruna kanımın son damlasına kadar savaşmaya her zaman hazır olan biriyim. Hep şunu söylerim hayatta; benim olanı kimseye dokundurtmam. Bu ister takım olsun, ister futbolda, ister kendi hayatımda olsun, benimle olan ve benim yanımda olan insanlara kimsenin dokunmasına asla müsaade etmem. Uğruna mücadele verdiğim ve çalıştığım yerde de kimsenin zarar vermesini istemem, asla dokundurtmam. Hayat felsefem her zaman böyle oldu” dedi.

‘ASLA PES ETMEDİM’

Hayatındaki zorluklara rağmen pes etmediğini söyleyen Savic, “Babamı kaybettim, zor dönemler yaşadım ama annem ve kız kardeşimle ayakta kaldım. Bugün eşim ve kızım en büyük desteğim. Hiçbir zaman pes eden biri olmadım. Futbol ve ailem beni her zaman destekledi, beni öne doğru ittirdi. Bu ikili sayesinde de hiçbir zaman düşmedim. Şunu söyleyebilirim; savaşçı genlerim var. O genleri hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde pes eden birisi olmadım. Her zaman en iyi mücadele, en büyük savaşı vermeye çalışan birisi oldum” şeklinde konuştu.

15 NUMARA NESTA’DAN GELİYOR

Sürekli giydiği 15 numaranın hikayesini anlatan Savic, “Alessandro Nesta idollerimden biriydi, 5 numaralı forma giyiyordu. Ben de ilk oynadığım takım Borca kulübünde 5 numarayı giymek istedim. Ama o numara doluydu ve ona en yakın olanı, 15’i tercih ettim. Sonra ilginçtir, gittiğim takımlarda 5 numara hiç boşta değildi ve 15 müsaitti. Anladım ki bu benim için bir sinyal artık, sadece 15 numara ile oynamalıyım ve öyle devam etti” dedi.