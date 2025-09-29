Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ortaya çıktı: Şaşkına çeviren TFF detayı

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Transferdeki maliyeti de Sai Holding'in sahibi eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin karşılayacağı ifade edilmişti.

Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike

İBRAHİM SETEN'DEN FLAŞ İDDİA

Daha önce Galatasaray forması da giyen Kerem Aktürkoğlu için İbrahim Seten'den flaş bir iddia geldi.

Seten'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasında ticari bir bağ bulunmuyor.

TFF KOLAYLIK GÖSTERMİŞ

Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği resmi sözleşmenin asgari ücret üzerinden yapıldığı ifade edildi.

Bazı eski Fenerbahçeli yöneticiler ise milli futbolcunun Fenerbahçe'den 1907 TL aldığı belirtildi.

TOPLAM 28 MİLYON EURO ÖDENECEK

Safi Holding’in milli futbolcu ile yaptığı imaj hakkı anlaşmasının yıllık bedeli, vergiler dahil 7 milyon euro olarak belirlendi.

Bu doğrultuda şirket, dört yıllık süre boyunca Kerem Aktürkoğlu’na toplamda 28 milyon euro ödeme yapacak.

''ALLAH RAZI OLSUN''

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, transfer ile ilgili "Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık büyük bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun" demişti.

''VERDİĞİM SÖZÜ TUTACAĞIM''

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan seçilmesi sonrası konuşan Hakan Safi, “Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım." ifadelerini kullandı.