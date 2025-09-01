Santarelli: Daha iyi çalışmamız gerekiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Santarelli, karşılaşmanın ardından açıklamada, önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Slovenya karşısında iyi mücadele ettiklerini aktaran Santarelli, "Çok mutluyum çünkü 3-0 gibi bir sonuç Slovenya'nın seviyesindeki bir takıma karşı hiç kolay değil. Sonuç önemli değil, önemli olan kazanmak. Ancak benim için 3-0 olursa daha da iyi çünkü oyuncuların enerjisini farklı yönetebilirim. Bugün önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık." diye konuştu.

"BUNDAN EMİNİZ"

Organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacaklarını hatırlatan Santarelli, "Onlara çok saygı duyuyoruz. ABD, gerçekten çok güçlü. İnanılmaz oyuncuları var. Bu sezon geçmişe kıyasla çok değiştiler ama biz onları yenebileceğimizi biliyoruz. Bundan eminiz. Bazı noktalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor ama kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.