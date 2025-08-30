Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı

Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı
Yayınlanma:
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un lig aşaması fikstürü belli oldu.

Kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi'ndeki ilk hafta maçında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak.

Samsunspor, lig aşamasının son mücadelesinde ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü Mainz'a konuk olacak.

Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşmişti.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde maç takvimi şöyle:

2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -Samsunspor

23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev

6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

