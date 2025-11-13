Samsunspor'dan Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması

Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde dijital içerik üreticileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Bilen, şunları söyledi:

"Ligin üçte biri sona erdi. Özellikle evimizde Hesap.com Antalyaspor ve Çaykur Rizespor ile deplasmanda Gaziantep FK karşısında şanssız puanlar kaybettik. Buna rağmen lig başında hedeflediğimiz noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Başkanımız lig başlarken, ilk 5'in içinde olmayı ve finale girdiğimiz zaman da Avrupa kupalarına katılacak sırada ligi bitirmeyi hedef olarak koymuştu önümüze. Onun önderliğinde bu hedefe doğru adım adım gidiyoruz. Haftada 3 maç oynadığımız 3-4 haftayı da sayarsak, çok yoğun maç trafiğimiz var. Bu nedenle milli ara bize ilaç gibi geldi diyebiliriz.

Milli takım arasından sonraki bir aylık süreçte 3'ü Konferans Ligi, 5'i Süper Lig olmak üzere 8 maç yapacağız. Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe gibi çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Milli aradan mental ve fiziksel olarak dinlenerek iyi dönüş yapacaklarına inanıyoruz. Beşiktaş maçıyla başlayıp dışarıda oynayacağımız İzlanda'daki maçımızla 8 maçlık periyodu en az kayıp ve en fazla puanla kapatmayı arzuluyoruz. Konferans Ligi'nde de ilk 8 takım arasına girerek bir üst turda mücadele etmek istiyoruz.

"ÖNCELİKLİ OLARAK MEVCUT KADROYU TUTACAĞIZ"

Başkanımızın liderliğinde transfer komitemiz sezon boyunca çalışıyor. Muhtemeldir ki ara transfer döneminde de kadro derinliği ve zenginliği açısından yerli ve yabancı takviye etmek için komitemizin önerdiği oyuncuları başkanımız, Samsunpor'a kazandıracaktır. Bu çalışmalara başladığını kamuoyuyla da paylaşmıştı. Biz öncelikle mevcut kadroyu mutlaka elimizde tutacağız. Tabii oyuncularımıza da gelen teklifler var ama kadromuzu muhafaza edip olabildiğince kadro derinliği yaratmak istiyoruz."