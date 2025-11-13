Reis kararını verdi: Tamam mı devam mı?

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'e Almanya'nın Bundesliga takımlarından Wolfsburg'un talip olduğu belirtilmişti.

Sky Sport'un haberine göre; Samsunspor'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman hocanın sözleşmesinde 200 bin euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Wolfsburg'un bu parayı ödeyerek Thomas Reis'i takımın başına getirmek istediği bildirilmişti.

Samsunspor, Thomas Reis'le geçen sezon çıkışa geçmiş, ligi 36 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 64 puanla 3. sırada bitirmişti.

Reis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacak

Bu sezon da çıkışını sürdüren Samsunspor, ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle ve topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maçta 3 galibiyet alan Samsunspor, lider durumda bulunuyor.

REIS KALACAK MI GİDECEK Mİ?

Alman kulübünün Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'le ilk teması kurduğu da iddia edildi.

Wolfsburg'un Reis'e tazminatının ödeneceğini belirterek, takımın başına geçme teklifini ilettiği ileri sürüldü.

Reis'in ise Samsunspor'da iyi işler başardıklarını belirterek, en azından bu sezonu tamamlamak istediğini belirttiği ve teklifi reddettiği bildirildi.