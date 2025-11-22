Samsunspor'da Beşiktaş maçında 5 eksik

Samsunspor'da Beşiktaş maçında 5 eksik
Yayınlanma:
Samsunspor'un yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçta 5 futbolcusu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de sezonun flaş takımı Samsunspor, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İki takım 65. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 64 maçın 35'ini Beşiktaş kazanırken, Karadeniz temsilcisi 11 galibiyet elde etti. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Ali Koç için flaş iddia: Yüksel Yıldırım ortalığı karıştırdıAli Koç için flaş iddia: Yüksel Yıldırım ortalığı karıştırdı

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 59 gol kaydetti.

Beşiktaş, rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

SAMSUNSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Samsunspor'da yarınki maçta eksik oyuncular dikkat çekti.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu