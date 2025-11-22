Samsunspor'da Beşiktaş maçında 5 eksik

Süper Lig'de sezonun flaş takımı Samsunspor, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İki takım 65. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 64 maçın 35'ini Beşiktaş kazanırken, Karadeniz temsilcisi 11 galibiyet elde etti. 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 59 gol kaydetti.

Beşiktaş, rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

SAMSUNSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Samsunspor'da yarınki maçta eksik oyuncular dikkat çekti.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.