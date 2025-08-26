Samsunspor Panathinaikos maçı öncesi tarihi çağrı

Samsunspor Panathinaikos maçı öncesi tarihi çağrı
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Panathinaikos ile kritik bir rövanş maçına çıkacak olan Samsunspor'da, şehirdeki heyecan dorukta.

Karadeniz temsilcisinde Kulüp Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsun Medya Grubu’na yaptığı açıklamada hem takıma olan güvenini dile getirdi hem de taraftara çağrıda bulundu.

Samsunspor, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yunan temsilcisi Panathinaikos’u sahasında ağırlayacak.
Bu karşılaşma, 27 yıl aradan sonra Samsun’da oynanacak ilk Avrupa kupası maçı olma özelliği taşıyor.
Şehir, tarihi mücadeleye hazırlanırken tribünlerde kırmızı-beyaz bir şölen yaşanması bekleniyor.

Soner Soykan, ilk maçta alınan mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve rövanş için umutlu konuştu:

soner-soykan.webp
Soner Soykan Samsunspor taraftarına çağrıda bulundu

İlk maçta oyuncu kardeşlerimiz sahada çok iyi bir mücadele verdiler. Maalesef mağlup olduk, ancak takımımız ve teknik ekibimiz rövanş için büyük bir özveriyle çalışıyor.
Oyuncularımızın motivasyonu yüksek, herkes elinden gelenin en iyisini sahaya koymak için hazır.
Rövanşı alacağımıza dair inancımız tam.

"BU SADECE 1 MAÇ DEĞİL"

Soykan, Samsun halkına seslenerek tribünleri doldurmaya davet etti:

Bu sadece bir maç değil, şehrimizin Avrupa sahnesinde temsil edileceği çok önemli bir mücadele.
Taraftarımız, oyuncularımızın sahadaki en büyük destekçisi ve itici gücü. Gelin, tribünleri kırmızı-beyaz renklere büründürelim ve takımımızla birlikte zafer coşkusunu paylaşalım.

Biletlerin satışa çıktığını hatırlatan Soykan, Samsunspor’un Avrupa arenasındaki başarısı için tüm şehirden destek beklediklerini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi