Samsunspor Panathinaikos maçı öncesi tarihi çağrı

Karadeniz temsilcisinde Kulüp Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsun Medya Grubu’na yaptığı açıklamada hem takıma olan güvenini dile getirdi hem de taraftara çağrıda bulundu.

Samsunspor, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yunan temsilcisi Panathinaikos’u sahasında ağırlayacak.

Bu karşılaşma, 27 yıl aradan sonra Samsun’da oynanacak ilk Avrupa kupası maçı olma özelliği taşıyor.

Şehir, tarihi mücadeleye hazırlanırken tribünlerde kırmızı-beyaz bir şölen yaşanması bekleniyor.

Soner Soykan, ilk maçta alınan mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve rövanş için umutlu konuştu:

Soner Soykan Samsunspor taraftarına çağrıda bulundu

İlk maçta oyuncu kardeşlerimiz sahada çok iyi bir mücadele verdiler. Maalesef mağlup olduk, ancak takımımız ve teknik ekibimiz rövanş için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Oyuncularımızın motivasyonu yüksek, herkes elinden gelenin en iyisini sahaya koymak için hazır.

Rövanşı alacağımıza dair inancımız tam.

"BU SADECE 1 MAÇ DEĞİL"

Soykan, Samsun halkına seslenerek tribünleri doldurmaya davet etti:

Bu sadece bir maç değil, şehrimizin Avrupa sahnesinde temsil edileceği çok önemli bir mücadele.

Taraftarımız, oyuncularımızın sahadaki en büyük destekçisi ve itici gücü. Gelin, tribünleri kırmızı-beyaz renklere büründürelim ve takımımızla birlikte zafer coşkusunu paylaşalım.

Biletlerin satışa çıktığını hatırlatan Soykan, Samsunspor’un Avrupa arenasındaki başarısı için tüm şehirden destek beklediklerini vurguladı.