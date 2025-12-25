Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Ligin ilk yarısını Galatasaray lider olarak tamamlarken, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

Peki ligin ilk yarısında öne çıkanlar kimler, hangi olaylardı.

Eski hakemler ve yorumcular Mustafa Çulcu ile Ahmet Çakar anlaşamadı.

Mustafa Çulcu: 2 penaltıyı da veremedi

Gazeteci Murat Özbostan, Sabah gazetesinde ligin ilk yarısıyla ilgili görüşleri aldı.

Ahmet Çakar "Derbide beni asıl şaşırtan" diyerek açıkladı: Güme gitti! Penaltı tartışılır

"İlk yarının en başarılı futbolcusu olarak kimi görüyorsunuz?" sorusuna Çulcu ve Çakar şu cevapları verdi:

MUSTAFA ÇULCU: Talisca… Sezon başı forma bulamasa da zaman zaman sonradan oyuna girse de hep skora ve oyuna katkı yaptı. En-Nesyri'nin formsuzluğu Duran'ın sakatlık döneminde santrfor mevkiinde oynayıp takımının yarışta kalmasında en önemli isim oldu. Son maçlardaki gol ve asist istatistikleri bunun en önemli göstergesi...



AHMET ÇAKAR: Her şeye rağmen Torreira'dır. İlk yarı boyunca gösterdiği istikrar, özveri, takıma katkı açısından baktığımız zaman haftalık çıkışlar yapmayan ama inişleri de olmayan istikrarlı bir profil çizdi.



İlk yarının kalecisi olarak Çulcu Onana'yı, Çakar da Uğurcan Çakır'ı seçti.

Diğer soru ve cevaplar şöyle:

İLK YARININ EN BAŞARILI TAKIMI

MUSTAFA ÇULCU: Trabzonspor… Yeni bir teknik ekip, yeni transferler ve onların adaptasyon süresi, oyun kalitesi ve her hafta yükselen (son hafta hariç) performans grafiği, kendisinden çok yüksek bütçeli takımlarla girdiği şampiyonluk yarışındaki başarısı ile fark yarattı. Galatasaray'ın sakatlıklardan yaşanan kadro sıkıntısına rağmen ilk yarıyı lider bitirmesi de önemliydi.

AHMET ÇAKAR: Göztepe… Doğru planlama, yıldızlara dayalı olmayan mütevazi bütçelerle oluşturulmuş bir takım. Hem iyi top oynadı hem iyi sonuçlar aldı hem de sıralamada üst sıralarda kendisine yer buldu.

İLK YARININ EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRÜ



ÇULCU: Şüphesiz Domenico Tedesco… Sezon başı iyi hazırlık yapmamış, sıkıntılı sonuçlar almış Mourinho'nun egolarınayenilmiş oyuncuların fiziksel ve mental çöküş yaşadığı, başkanı ve yönetimi değişmiş kısmen kaotik ortamda bulunan Fenerbahçe'yi yüksek performansa çıkardığı için. Bu arada Fatih Tekke'nin, göreve geldiği günden bu yana başarılı performansı bu oyuncu grubuna uygun oyun tespitindeki başarısı övgüyü hak ediyor.



ÇAKAR: Fatih Tekke'dir. Zira G.Saray ve F.Bahçe takımlarının kadroları hem kalite hem derinlik yönünden diğerlerinin ilerisinde. Ama Fatih Tekke, kısıtlı kadrosuyla en azından sıralamada kendi önünde bulunun iki takımın altında olan kadrosuyla ilk yarıda sürekli onları kovaladı.

İLK YARININ OLAYI



ÇULCU: Asla tasvip etmediğimiz futbol ailesi içinde patlayan bahis skandalı. Bu bir milat kabul edilmeli ve sonuna kadar üzerine giderek futbolumuz tamamen temizlenmeli.

ÇAKAR: Hakem ve futbolculardaki bahis skandalı ve birkaç hafta öncesinden başlayan F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaşadığı olaylar.