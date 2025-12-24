Mustafa Çulcu: 2 penaltıyı da veremedi

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu, hakemin 2 penaltıyı da veremediğini ileri sürdü.

Oğuzhan Çakır'ın atletik bir hakem olduğunu belirten Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak futbolu biliyor mu derseniz işte orada durun. Maç sakin başladı, ilk faul 7.30'da oldu. 10'da Orkun'a kontrolsüz hareketinde İsmail'e net sarı çıkmalıydı ama vermedi. Sonra İsmail ile hakem arasında temaslı diyalog kurumsallığa uymayan, asker arkadaşı muhabbeti oldu.

"ORKUN'A SARI GÖSTERMELİYDİ"

22'de Beşiktaş barajını ancak 2.21 dakikada kurdurabildi, otorite zafiyeti. 37'de Szymanski'ye kontrolsüz giren Orkun'a sarı göstermeliydi, faulü ters verdi, kart göstermedi.

39'da Mert'i formasından Abraham çekiyor, net penaltı ama hakem sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi, izledi, doğruyu buldu: Penaltı ve sarı. 3 gün önce ligde Thiam ve Abraham çekildi, hakemler penaltı vermedi, VAR da devreye girmedi! Bundan güç alan Abraham çekti ama bunların Ferhat'ın hakemleri olduğunu unuttu, şah mat…

Kokart seviyesi ile maç yönetim seviyesi eş değer değil . Faul tespitleri sıkıntılı. 69'da Djalo'nun, Szymanski'ye faulü, penaltı. 81'de Oosterwolde'nin Orkun'a eylemi penaltı. Kartı tartışırız ama her 2 penaltı yı da veremedi.. Nedense majör kararlarda hakeme 'kal' geliyor! Oyuncuların iyi niyetli olması hakem adına avantajdı."