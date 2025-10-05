Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi yıkan gelişme

Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi yıkan gelişme
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Ederson sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Samsunspor karşısında kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor’a konuk olacak Fenerbahçe’ye Ederson’dan kötü haber geldi.

EDERSON MAÇA ÇIKAMAYACAK

TRT Spor’da yer alan habere göre ağrıları devam eden Brezilyalı kaleci, karşılaşmada forma giyemeyecek. İkinci kaleci İrfan Can Eğribayat’ın da yokluğunda kaleye Tarık Çetin geçecek.

İLK KEZ A TAKIMDA FORMA GİYECEK

Fenerbahçe altyapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci, kariyerinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

tarikcetin-1200kapak.jpg
Kaleyi Tarık Çetin koruyacak

MİLLİ TAKIMDAN DA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz günlerde milli takıma çağrılan Ederson, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine John Victor davet edildi.

SAMSUNSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan Samsunspor – Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe'den takdir toplayan hareketFenerbahçe'den takdir toplayan hareket

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Barış Alper Saka oturacak.

Kaynak:TRT Spor

