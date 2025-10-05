Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket

Yayınlanma:
Fenerbahçe, ‘Her Deplasman Bir Okul’ projesini Samsunspor maçıyla hayata geçirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ‘Her Deplasman Bir Okul’ projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. İlk kez Samsun'da gerçekleştirilen projede sarı-lacivertliler, maç için gittiği her şehirde bir okulu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak.

50 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE SETİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Nevra Hilmi Tören İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp yetkilileri, 50 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

glnmhn.jpg

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuyla birlikte ‘Her Deplasman Bir Okul’ sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Projeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Artık Futbol Takımımız her deplasmana yalnızca galibiyet için değil, çocukların eğitimine katkı sunmak, Fenerbahçe sevgisini ve birlik duygusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımak için de gidiyor. Her ziyaret, çocukların Fenerbahçe sevgisiyle ve sporun birleştirici gücüyle tanışmaları için atılmış bir adım olacak. Gittiğimiz her şehirde öğrencilerle bir araya gelerek, onların eğitim hayatına destek olacağız. Yanımızda sadece formamızı değil, sarı-lacivert sevgimizi ve hiç solmayan umudumuzu da götüreceğiz. Bizim için her deplasman, sadece bir maç değil, yeni kalplere ulaşmanın yoludur. Çünkü biliyoruz ki, her çocuğun yüreğinde, Fenerbahçe sevgisinin renkleriyle filizlenen bir hayal olmalı. o sevgi yayıldıkça, yarınlar aydınlanır” denildi.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

