Samsunspor kötü haberi duyurdu
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üst üste kayıplar yaşayan Samsunspor bir kötü haberi daha taraftarına duyurdu!

Karadeniz ekibi Samsunspor'da moraller üst üste gelen kayıplarla bozuldu. Kırmızı Beyazlılara bir kötü haber de yıldız oyuncusu Tanguy Coulibaly'den geldi.

Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly’nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Kırmızı - Beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coulibaly’nin sol diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve bu sakatlık için öngörülen iyileşme süresinin 8 ila 10 hafta olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"YENİDEN SAKATLANDIĞI İDDİASI YALAN"

"Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly'nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan Dinamo Kiev müsabakasında sakatlanmıştı.

