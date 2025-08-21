Samsunspor'un UEFA kararı belli oldu

Samsunspor'un UEFA kararı belli oldu
Yayınlanma:
Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atina Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada öncesi Karadeniz temsilcisinin beyaz forma ile sahaya çıkacağı belirtildi.

Samsunspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynayacağı maç öncesi Atatürk temalı mavi forma iddiaları tartışma konusu olmuştu. Kulüpten tapılan resmi açıklamada ise bu tartışmalara yanıt verilerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtilmişti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atina Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Karadeniz temsilcisinin beyaz forma ile sahaya çıkacağı açıklandı.

SAMSUN SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor, dün özel uçakla Samsun’dan Atina’ya gitti. Kafile, Atina’ya ulaştıktan sonra maçın oynanacağı statta saat 19.00’da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Atina Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 21.00'de oynanacak Panathinaikos maçına beyaz formayla çıkacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi