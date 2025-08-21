Samsunspor'un UEFA kararı belli oldu
Samsunspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynayacağı maç öncesi Atatürk temalı mavi forma iddiaları tartışma konusu olmuştu. Kulüpten tapılan resmi açıklamada ise bu tartışmalara yanıt verilerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtilmişti.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atina Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Karadeniz temsilcisinin beyaz forma ile sahaya çıkacağı açıklandı.
SAMSUN SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor, dün özel uçakla Samsun’dan Atina’ya gitti. Kafile, Atina’ya ulaştıktan sonra maçın oynanacağı statta saat 19.00’da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Atina Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 21.00'de oynanacak Panathinaikos maçına beyaz formayla çıkacağı ifade edildi.