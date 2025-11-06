Samsun Samsun olalı böyle heyecan görmedi: Herkes akın akın gidiyor

Samsun Samsun olalı böyle heyecan ve coşku görmedi. Bunun nedeni de Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlar ve bu akşam yeni bir maça çıkacak olması.

Kırmızı beyazlı takım 27 yıl sonra katıldığı Avrupa kupalarında yoluna devam ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Polonya takımı Legia Varşova'yı 1-0 yendi.

İkinci maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk eden temsilcimiz rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla devirdi.

Konferans Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyetle 6 puan toplayan Samsunspor, 36 takımlı lig aşamasında averajla 5. sırada yer alıyor.

AKIN AKIN STADA GİDİYORLAR

Samsunspor, bu akşam Malta'nın Hamrun Spartans takımı ile karşı karşıya geyecek. Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 20.45’te başlayacak.

Maçın hakemi Kazakistan'dan Bulat Sarıyev.

Kentte büyük heyecan yaşanıyor. Taraftarların erkenden akın akın stada gittikleri belirtiliyor. Maç saatinde tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Samsunspor, Avrupa arenasındaki bu kritik mücadeleden galip gelerek hem ilk 24'ü garantileyerek, gruplardaki yenilmezlik serisini sürdürmek hem de Türkiye’nin ülke puanına önemli bir katkı sağlamak istiyor.

Reis: Gurur duyuyorum

FUAT ÇAPA: İLK 24'E GARANTİLEMİŞ OLACAĞIZ

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü galip geldiğimiz zaman ilk 8 değil ama ilk 24'ü garantilemiş olacağız. O bizim adımıza çok çok önemli. Rakip her ne kadar Malta takımı olarak gözükse de aldığı sonuçlar aslında çok şey gösteriyor. İki karşılaşmada da birer farkla yenildiler. Milli takımda oynayan 4 oyuncuları var. Teknik direktörleri İtalyan. Biraz daha defansif oynayıp geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım.

Sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızın önünde her zaman olduğu gibi doğru atmosferde takımımız farklı bir kimliğe bürünüyor. Stadyumumuz tamamen dolu olursa bize artı güç katacaktır. Hep birlikte en azından ilk 24 için adım oluruz. Bu karşılaşmada galip geldikten sonra kalan 3 maçta alacağımız 4-5 puan da bizi ilk 8'e sokacaktır. Bundan dolayı bizim adımıza final niteliğinde bir karşılaşma olacak."