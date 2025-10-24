Reis: Gurur duyuyorum

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Reis, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe bir net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum.

Sezon başında takımın kötü oynadığı konusunda eleştiriler aldık. Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldu. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11’e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi koruyarak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak.

"HATA YAPMAK İSTEMİYORUM"

Konferans Ligi’ndeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu gelişmek istiyoruz. Her maç çok zor. İki hafta sonra Avrupa’da oynayacağımız maçta da bugünkü performansı göstermek zorundayız. Sonuç olarak sadece 6 puana sahibiz ve bu puan şu anda üst turlara çıkmak için yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldıktan sonra rehavete kapılarak hatalar yapılabiliyor. Ben de hata yapmak istemiyorum. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım.

Bir başarı varsa bunu oyuncularımla birlikte elde ettik. Türk futbolu adına çok önemli bir sonuç elde ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un kazanması ülke puanına önemli katkı sunuyor."