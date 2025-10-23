Samsunspor Dinamo Kiev'i rahat yendi: 2'de 2 yaptı

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, mücadeleyi 3-0 kazandı ve 2'de 2 yapmayı başardı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Musaba, 33. dakikada Mouandilmadji ve 62. dakikada Holse attı.

Bu sonuçla temsilcimiz, puanını 6'ya yükseltti.

Dinamo Kiev ise 2 maçını da kaybederek 0 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında Mouandilmadji'in pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

11. dakikada Vivcharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farkla auta çıktı.

29. dakikada Ogundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavaiev, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.

34. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musaba'ya çarpan top altıpas içindeki Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

