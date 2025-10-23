Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile kazandı: Stuttgart'ı yıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve 3. maçında 2. galibiyetini aldı.