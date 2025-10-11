Şampiyonlar ödül aldı: Protokol boş kaldı

Kastamonu’da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen kapanış programı ve ödül töreni, sporcuların başarılarıyla taçlanırken, protokol tribünündeki boşluklar dikkat çekti.

Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, ulusal ve uluslararası arenada derece elde etmiş sporcular ödüllerini alırken, yerel yöneticilerin ve siyasi temsilcilerin yokluğu spor camiasında hayal kırıklığı yarattı.

BAŞARI VAR DESTEK YOK!

Törende; Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular ile branşlarında önemli başarılar elde eden kulüpler sahneye çıkarak ödüllerini aldı. Genç yaşta büyük başarılara imza atan sporcuların heyecanı ve ailelerinin gururu salona yansıdı.

KOLTUKLAR BOŞ KALDI

Ancak törende il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinin yer almaması, “Spor değersiz mi görülüyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Sporcuların emeklerinin ve başarılarının takdir edildiği bu özel gecede, protokol tribününün boş kalması salondaki katılımcılar arasında üzüntüyle karşılandı.

Sporcular ödüllendirildi ama ilgi yoktu

KATILIM SINIRLI!

Programa; Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adem Keloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Yıldız, spor kulübü yöneticileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

ASKF MESAJ VERDİ

Spor camiası, Kastamonu’da spora verilen desteğin yalnızca madalya ve başarı anlarında değil, bu tür anlamlı organizasyonlarda da gösterilmesi gerektiğini vurguladı. ASKF yetkilileri, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle gençleri spora teşvik etmeyi ve başarı hikayelerini görünür kılmayı amaçladıklarını belirtti.