Şampiyonlar Ligi'nde Yılmaz Vural vakası

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanan Marsilya - Atalanta karşılaşması, sadece skoruyla değil, saha kenarındaki gerilimle de gündeme oturdu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Atalanta, üç puanı hanesine yazdırırken, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu.

Maçın 75. dakikasında oyundan alınan Lookman, yavaş adımlarla kulübeye yönelirken Juric’in sözlü tepkisine karşılık vermedi.

Bunun üzerine sinirlenen Juric, oyuncusunun kolundan çekerek tepki gösterdi. Lookman ise önce hocasını itti, ardından üzerine yürümek istedi. Araya giren teknik ekip olayın büyümesini engelledi.

Bu gerginlik, Atalanta’da sezon başından bu yana süren Lookman-Juric uyumsuzluğunu yeniden gündeme taşıdı. İtalyan basını, olayın ardından Lookman’ın devre arasında takımdan ayrılabileceğini öne sürerken, Galatasaray’ın transfer ilgisi de yeniden konuşulmaya başlandı.

AKILLARA YILMAZ VURAL GELDİ

Yılmaz Vural – Effa olayı, 2004 yılında Ankaragücü'nde yaşandı ve saha kenarındaki gerginlikle gündeme geldi.

2004 - 2005 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran Yılmaz Vural, oyuncusu Effa'yı oyundan çıkarkan tartaklamıştı. Effa için "Sarı kart görme dedim gördü. Kırmızı kart görme dedim onu da gördü. Yaramazlık yapınca ben de dövdüm" diyen Vural, yıllar boyunca unutulmayacak görüntülere konu olmuştu.

LOOKMAN İÇİM OSIMHEN DEVREDE Mİ?

Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği Lookman için Victor Osimhen’in aracı olduğu iddiaları daha önce basına yansımıştı. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaş olan ikilinin İstanbul’da buluştuğu ve transfer için görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

Lookman bu sezon 12 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Yıldız futbolcu 2 sarı kart gördü.

Atalanta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Juric’in disiplin vurgusu yaptığı biliniyor.