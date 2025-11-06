Şampiyonlar Ligi'nde Yılmaz Vural vakası

Şampiyonlar Ligi'nde Yılmaz Vural vakası
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya maçında oyundan alınan Atalanta futbolcusu Ademola Lookman, teknik direktör Ivan Juric’le saha kenarında birbirine girdi. Juric'in fiziksel müdahalesi akıllara Yılmaz Vural'ı getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanan Marsilya - Atalanta karşılaşması, sadece skoruyla değil, saha kenarındaki gerilimle de gündeme oturdu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Atalanta, üç puanı hanesine yazdırırken, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu.

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdiGalatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

Maçın 75. dakikasında oyundan alınan Lookman, yavaş adımlarla kulübeye yönelirken Juric’in sözlü tepkisine karşılık vermedi.

Bunun üzerine sinirlenen Juric, oyuncusunun kolundan çekerek tepki gösterdi. Lookman ise önce hocasını itti, ardından üzerine yürümek istedi. Araya giren teknik ekip olayın büyümesini engelledi.

Bu gerginlik, Atalanta’da sezon başından bu yana süren Lookman-Juric uyumsuzluğunu yeniden gündeme taşıdı. İtalyan basını, olayın ardından Lookman’ın devre arasında takımdan ayrılabileceğini öne sürerken, Galatasaray’ın transfer ilgisi de yeniden konuşulmaya başlandı.

AKILLARA YILMAZ VURAL GELDİ

Yılmaz Vural – Effa olayı, 2004 yılında Ankaragücü'nde yaşandı ve saha kenarındaki gerginlikle gündeme geldi.

2004 - 2005 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran Yılmaz Vural, oyuncusu Effa'yı oyundan çıkarkan tartaklamıştı. Effa için "Sarı kart görme dedim gördü. Kırmızı kart görme dedim onu da gördü. Yaramazlık yapınca ben de dövdüm" diyen Vural, yıllar boyunca unutulmayacak görüntülere konu olmuştu.

fofana.jpg

LOOKMAN İÇİM OSIMHEN DEVREDE Mİ?

Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği Lookman için Victor Osimhen’in aracı olduğu iddiaları daha önce basına yansımıştı. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaş olan ikilinin İstanbul’da buluştuğu ve transfer için görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

Lookman bu sezon 12 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Yıldız futbolcu 2 sarı kart gördü.

Atalanta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Juric’in disiplin vurgusu yaptığı biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Spor
Casus berber mi çıktı? Olay iddiada flaş gelişme
Casus berber mi çıktı? Olay iddiada flaş gelişme
Kulüp Başkanı Şenan Kerçin'den stat açıklaması
Kulüp Başkanı Şenan Kerçin'den stat açıklaması
Mourinho'yu dipten Galatasaray kurtardı!
Mourinho'yu dipten Galatasaray kurtardı!