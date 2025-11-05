Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay: Daha 15'inde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesi başladı. Şampiyonada 9 maç oynandı.
İngiliz takımı Arsenal'in deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 3-0 yendiği karşılaşmada 15 yaşındaki Max Dowan, 56. dakikada oyuna girdi. Dowan, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i 1-0 yendi. Real Madrid'te Arda Güler, ilk 11'de forma giydi.
Gecenin diğer maçında, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibi, Portekiz temsilcisi Sporting'le 1-1 berabere kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1
Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0
Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0