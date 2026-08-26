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Halk TV Spor Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürprizler: Gol yağdı

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürprizler: Gol yağdı

Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçları büyük sürprizlerle başladı. 3 maçta gol yağdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürprizler: Gol yağdı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başladı. Oyanan 3 maçta gol yağdı.
Azerbaycan temsilcisi Sabah, deplasmanda 2 - 1 yenildiği İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva'ya rövanşta bozguna uğrattı. Rakibini 5 - 2 yenen Sabah, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı.

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Gecenin bol gollü bir maçı da Avusturya'da yaşandı. Avusturya ekibi LASK, İskoçya'da 3-0 yenildiği Celtic karşısında coştu. LASK, uzatmalara giden maçı 5 - 1 kazanarak rakibini eledi ve Şampiyonlar Ligi'ne girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi play off rövanş maçlarında dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2) / 5-2
Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0
LASK (Avusturya)-Celtic (İskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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