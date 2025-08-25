Şampiyonlar Ligi için Ankara'dan Finlandiya'ya gittiler

Şampiyonlar Ligi için Ankara'dan Finlandiya'ya gittiler
Yayınlanma:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'ya gitti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye hareket etti.

7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki ABB FOMGET'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan

Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Merve Nur Taşucu

Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen

Forvet: Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

