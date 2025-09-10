Samet Gümüş çeyrek finale çıktı: Adım adım dünya şampiyonluğuna

Samet Gümüş çeyrek finale çıktı: Adım adım dünya şampiyonluğuna
Yayınlanma:
İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda erkeklerde milli sporcu Samet Gümüş, çeyrek finale kaldı.

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda akşam seansında 4 milli sporcu ringe çıktı.

Erkekler 50 kiloda Samet Gümüş, Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Özellikle son rauntta üstün bir oyun oynayan Samet, rakibini 3-1 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Diğer 3 milli boksör ise turnuvaya veda etti.

Son 16 turunda kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, Moğolistan'dan Altantsetseg Lutsaikhan'a, çeyrek finalde 70 kiloda Sema Çalışkan, Kazakistan'dan Natalya Bogdanova'ya, erkekler 85 kiloda ise Samet Ersoy, Bulgaristan'dan Semion Boldirev'e son 16 turuna yenilerek elendi.

7 milli sporcu çeyrek finalde ringe çıkacak

Dünya Şampiyonası'nın yedinci gününde 7 milli boksör ringe çıkacak.

TSİ 14.00'te başlayacak öğlen seansında kadınlarda Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş, erkeklerde ise Emrah Yaşar çeyrek finalde ter dökecek.

TSİ 20.00'de başlayacak akşam seansında ise kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ile Elif Güneri yarı finale kalma mücadelesi verecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

