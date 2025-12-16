Samet Aybaba takipte

Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba Ay - Yıldızlıların kampını takibe aldı. Antalya'da kampa giren Milliler Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor U17 takımlarıyla karşılaşacaklar. İşte detaylar...

U16 Milli Takımımız Antalya kampına başladı. Ay - Yıldızlılar, Antalya’daki hazırlık kampında saha çalışmalarının yanı sıra Antalyaspor ve Alanyaspor U17 takımlarıyla antrenman maçları oynayacak.

U16 Milli Takımımızın Antalya’da düzenlenen hazırlık kampı, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde yapılan antrenmanlarla başladı. Kamp süresince genç milliler, saha çalışmalarının yanı sıra Hesap.com Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor U17 takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak. Kamp 22 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

SAMET AYBABA TAKİPTE

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, kamp boyunca yapılacak antrenmanları ve hazırlık maçlarını yerinde takip edecek.

İŞTE ADAY KADRO:

Hazırlık kampı için davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Cem Uskanyiğit (Adana Demirspor), Eren Yavuz (Sakaryaspor), Yiğit Karabacak (Kasımpaşa)

Defans: Ercan Tuncel (Fenerbahçe), Buğra Yokuş (Antalyaspor), Rıdvan Harman (Fenerbahçe), Haktan Yılmaz (Fenerbahçe), Deniz Akbulutlar (VfL Bochum), Cemil Can Çakır (Trabzonspor), Tarhan Seviş (Fenerbahçe), Ahmet Arif Beceren (Beşiktaş)

Orta Saha: Salih Yuşa Canim (MSV Duisburg), Kartal Yiğithan Yılmaz (Galatasaray), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe), Cengiz Saidoğlu (Antalyaspor), Yuşa Elyasa Ayrancı (Bayer Leverkusen), Doruk Tunca Topkara (Antalyaspor), Metehan Eksiner (1. FC Nürnberg), Emirhan Karakaya (Başakşehir), Yiğit Kabaktaş (Beşiktaş), Akın Türk (Gaziantep FK)

Forvet: Mahmut Yağız Kazaz (Trabzonspor), Can Kayra Özdek (Kasımpaşa), Ahmet Doruk Bosut (Çaykur Rizespor)

U16 Milli Takımımızın başında Güngör Öztürk görev yapacak.

