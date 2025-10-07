Samet Aybaba Kars'a gitti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, U14 Millî Takım seçmeleri ve altyapı faaliyetleri kapsamında Kars’ta bir dizi resmi ziyarette bulundu.

Milli takımda Samet Aybaba Anadolu gezilerine başladı. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Aybaba, ilk olarak Kars Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek bölgedeki futbol gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

MİLLİ FORMA HEDİYESİ

samet.jpg
Samet Aybaba, Kars Valisi Ziya Polat’a forma hediye etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun organizasyonlarına verdiği destekten dolayı Vali Polat’a teşekkür eden Aybaba, üzerinde isminin yazılı olduğu Milli Takım formasını hediye etti. Ziyaret, genç futbolcuların gelişimi ve bölgesel seçmelerin koordinasyonu açısından önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Derbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladıDerbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

Valilik ziyaretinin ardından Aybaba, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger’i de makamında ziyaret etti. Genç Milli Takımların bölgedeki faaliyetleri ve altyapı yatırımları üzerine yapılan görüşmede, Başkan Senger’e de desteklerinden ötürü teşekkür edilerek Milli Takım forması takdim edildi.

KARS VALİLİĞİ DE PAYLAŞIM YAPTI

kars.png
Kars Valiliği'nden Samet Aybaba paylaşımı

KOORDİNASYON EKİBİ DE YER ALDI

Ziyaretlerde, seçme organizasyonlarını bölge temsilcilikleriyle birlikte yürüten Elit Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya ve Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy da hazır bulundu. Bu ekip, bölgedeki genç yeteneklerin keşfi ve gelişimi için yürütülen çalışmalarda aktif rol oynuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

