Salomon Cappadocia Ultra Trail için kayıtlar başladı

Türkiye’nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 16-18 Ekim 2026 tarihleri arasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında 13. kez koşulacak.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNACAK

Dünyanın dört bir yanından patika koşucularını buluşturan organizasyonda kayıt süreci başladı. Sporculara Kapadokya’nın vadileri, peri bacaları, balonları ve tarihi rotaları arasında unutulmaz bir deneyim sunacak olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl da Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek.

24 SAATE VARAN MÜCADELE VERECEKLER

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine önemli katkılar sağlayan Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında sporcular; 119, 63, 38 ve 14 kilometre mesafelerindeki parkurlarda 24 saate varan mücadele verecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda; Salomon’un isim sponsorluğunda, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer alacak.

PT Academy ve Salcano destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ve Coca-Cola İçecek (CCI) ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi olacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olacak ve STK’lar için ‘iyilik peşinde’ koşulacak.

KATILIMCI SAYISI HER YIL ARTIYOR

Geleneksel hale gelen Salomon Cappadocia Ultra Trail, Kapadokya'da her yıl Ekim ayının 3. hafta sonu 2 bin 400’ün üzerinde koşucu ve binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Her yıl artan kadın katılımcı sayısı ile öne çıkan organizasyonda kadın katılımcı oranı yüzde 33 ve her yıl bu oran daha da artıyor.

Geçtiğimiz yıl organizasyona 79 farklı ülkeden 2 bin 406 patika koşucusu katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen bu yoğun ilgi, Salomon Cappadocia Ultra Trail’i yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen patika koşusu organizasyonları arasında konumlandırdı.

Yarış için Kapadokya’ya gelen sporcular; aileleri, takımları ve teknik ekipleriyle birlikte bölgedeki otel doluluk oranlarının artmasına, yeme-içme, ulaşım ve turistik aktivitelerde ciddi bir hareketlilik yaşanmasına katkı sağladı. Organizasyon süresince oluşan bu canlılık, spor turizmi aracılığıyla Kapadokya ekonomisine doğrudan ve dolaylı önemli bir katma değer sundu.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, binlerce yabancı sporcunun ve ziyaretçinin Kapadokya’yı deneyimlemesine olanak tanırken; bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına da güçlü bir ivme kazandırdı.

DÖRT FARKLI PARKUR, TEK BÜYÜLEYİCİ COĞRAFYA

Kapadokya’nın benzersiz atmosferinde koşmak isteyen yerli ve yabancı sporcular için kayıtlar resmi internet adresi üzerinden devam ediyor.