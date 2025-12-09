Salah'a Fenerbahçe çağrısı ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe’de son başkanlık seçiminde aday olan ancak daha sonra Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Liverpool’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için çağrı yapan Kutlualp, taraftarların ilgisini üzerine çekti.

"FENERBAHÇE'YE GEL" ÇAĞRISI

Kutlualp, Salah’ı etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mohamed Salah, Fenerbahçe’ye gel! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset.

Kutlualp’in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma yarattı. Kısa sürede gündem olan mesajın ardından gelen tepkiler üzerine Kutlualp bir paylaşımda daha bulundu. Fenerbahçe'nin eski başkan adayı, "Salah'a Fenerbahçe'ye gel dedim diye birileri ne panik yapmış, resmen yanık kokusu geliyor buram buram.. Sizlik bişey yok neye her şeye maydonoz olursunuz ki" ifadelerini kullandı.

SALAH'TAN VEDA SİNYALİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yıldızı barışmayan Salah, Brighton ile oynanan ve 3-3 biten maç sonrası kulübe veda edebileceğini söylemişti.

Deneyimli futbolcu, Liverpool’un bugün Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna da alınmadı.

Bu gelişmeler, Salah’ın ayrılığını daha da kesinleştirdiği yorumlarını beraberinde getirdi.