Sakaryaspor'da İrfan Buz'un görevine son verildi

Yayınlanma:
TFF 1’nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

Son olarak sahasında Boluspor’a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor’da yönetim, alınan kötü sonucun ardından harekete geçti.

Başkan Muhammet Kıratlı ve yönetim kurulu, Rüstemler Tesisleri’nde Boluspor maçının ardından teknik direktör Buz ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Görüşmenin ardından yolların ayrıldığı açıklandı.

Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Sayın İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

